SIK opfordrer Royal Greenland til at hente lokal arbejdskraft

I ugens AG argumenterer direktør i Royal Greenland, Jens K. Lyberth for, at det er nødvendigt at hente arbejdskraft udefra for at holde produktionen i gang.

SIK-formand Jess G. Berthelsen mener derimod, at virksomheden burde gøre en større indsats for at lokke arbejdskraft fra andre dele af Grønland til Maniitsoq og andre fabrikker.

Det skriver AG.

- ­ Jeg er godt klar over at der nog­le steder er mangel på arbejds­kraft, selv om der er arbejdsløs­hed. Men det ville være forkert at påstå, at Royal Greenland har de største lønninger, og gav de lidt mere i løn, tror jeg også man kun­ne få flere i arbejde. Det samme gælder, hvis man som med kine­serne, gav lovning på, at man ikke bliver sendt hjem, når der ikke er råvarer, siger Jess G. Berthelsen til AG.

LÆS OGSÅ: RG-direktør: Uden arbejdskraft ingen produktion

Du kan også læse mere om Jess G. Berthelsens synspunkter i det nye AG, hvor du også kan læse ugens krydsild med Jens K. Lyberth: