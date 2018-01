SIK: Løsningen er ikke at støvsuge kysten for faglært arbejdskraft

Lønmodtagerorganisationen SIKs formand Jess G. Berthelsen efterlyser det politiske mod til en langsigtet planlægning af udviklingen i Grønland.

– Vi har i dag et ustruktureret arbejdsmarked, som på samme tid er præget af ledighed og mangel på arbejdskraft, fordi der nogle steder er flaskehalse, mens der andre steder er tørke. I stedet må politikerne fortælle os, hvordan Grønland skal se ud om 30 år, så vi har et klart mål at gå efter, siger Jess G. Berthelsen til Sermitsiaq.

Erhvervsrådet Sermersooq Business Council konkluderer i rapporten »Kompetence, kapacitet og ledelse«, at der er en meget stor mangel på kvalificeret arbejdskraft i Nuuk - i særdeleshed indenfor fiskeri og byggeri.

