SIK-formand: Skal vi tilkalde kinesiske fiskere?

I forlængelse af debatten om tilkaldelse af kinesisk og filipinisk arbejdskraft til Royal Greenlands fiskefabrikker rundt omkring i landet, kommer formanden for Lønmodtagerorganisationen SIK, Jess G. Berthelsen, med et debatoplæg på organisationens hjemmeside.

- Hvordan ville erhvervsfiskerne mon se på det, hvis SIK opfordrede til, at man tilkaldte kinesiske fiskere, som kunne indhandle, således at vores medlemmer kunne få arbejde?

Sådan spørger formanden for Lønmodtagerorganisationen SIK, der den 9. februar har fået oplyst, at fiskefabrikken i Qaqortoq holdt lukket denne dag, fordi der ikke var nogen, som indhandlede til fiskefabrikken.

- Som jeg nævner, ved jeg også at nogen af fiskerne har opfordret til at tilkalde kinesere – således at fiskerne kan indhandle, skriver Jess G. Berthelsen.

Debatindlæg ikke rettet mod kineserne

SIK-formanden pointerer at hans indlæg ikke rettet mod de tilkaldte kinesere:

- Men om dem, som har tilkaldt dem – og det er Royal Greenland, og også dem, som har godkendt, at man tilkalder kinesere, nemlig kommunerne og Naalakkersuisut, skriver Jess G. Berthelsen.

Ifølge Royal Greenland har koncernen i dag 36 kinesiske medarbejdere på fabrikkerne i Maniitsoq, Ilulissat og Uummannaq, mens 27 personer fra Kina og Filippinerne, der skal arbejde i fabrikkerne i Tasiusaq, Ilulissat, Sisimiut og Maniitsoq nu blot venter på at få opholds- og arbejdstilladelse fra Udlændingestyrelsen.

- Ja, det kan godt være at der i visse steder mangler arbejdskraft, men andre steder er der også meget højt ledighed. Ledighedsprocenten her i landet er næsten ti procent. Alligevel tilkalder vi ufaglært arbejdskraft udefra til arbejde i fabrikkerne. Dette har jeg op til flere gange kaldt for nationalt nederlag, skriver Jess G. Berthelsen, der frygter at det til sidst kun vil være kinesere på arbejdsmarkedet, mens vi andre står som tilskuere.

Får udenlandsk arbejdskraft bedre vilkår?

Jess G. Berthelsen skriver også at han er bekendt med og har kendskab til at kineserne bliver aflønnet i henhold til SIK’s overenskomster:

- Men, hvad der er blevet aftalt derudover? Når der er råvaremangel på fabrikkerne sendes vores medlemmer hjem omgående, men så kan man bemærke at kineserne ikke sendes hjem. Mon man har lavet sådan en aftale med dem?

- Hvordan vil det mon være, hvis hjemmehørende fik samme aftale, når de rejser til res­pek­tive steder for at arbejde i Royal Greenlands fabrikker? Ville billedet se anderledes ud?

