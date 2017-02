Sigtet er nu løsladt

Den ene af de to, der har været fængslet i sagen om drabet på Birna Brjánsdóttir, er nu igen en fri mand.

Han anses nu ikke længere for at være delagtig i mordet på den unge kvinde. Det siger anklager Jón H. B Snorrason til RUV.is.

Renset under afhøringer

Det er hans forklaring under afhøringerne i går og i forgårs, der har ført til, at han nu er blevet løsladt.

Den forklaring skulle han gentage overfor en dommer i dag. Dette er ikke normal praksis, men sker, fordi han er bosiddende udenfor Island.

Det sker som en slags sikkerhedsforanstaltning, så man har hans vidneudsagn dokumenteret ved en domstol.

Skal vidne ved retssag

Jón H. B Snorrason ønsker overfor RUV.is ikke at uddybe, hvad manden har forklaret og som betyder, at han nu er løsladt.

Samtidig fastslår han, at manden skal møde i retten og afgive vidneudsagn, når en mulig straffesag kommer for.

Manden har fortsat juridisk status som sigtet.

Det sker først og fremmest, for at han har den beskyttelse, der ligger i, at han blandt andet har ret til en advokat, hvis politiet skulle have den mindste grund til at mistænke ham for en mindre andel i sagen, forklarer anklageren til RUV.is.