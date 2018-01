Sigtet i børnepornosag er 18 år

Det viser sig, at manden er 18 år gammel, og han skulle have delt de ulovlige børnepornofotos for to år siden, skriver KNR, der har talt med senioranklager Tobias Berg fra Grønlands Politi.

Tiltale overvejes

Politiet har endnu ikke besluttet om der skal rejses tiltale mod manden.

- Der er forskellige udfald, så fremt man vurderer, at der er tilstrækkelige beviser til at køre sådan en sag, siger Tobias Berg til KNR.

I værste fald kan den sigtede risikere anstalt anbringelse, hvis han dømmes og samtidig vil han få en plettet straffeattest.

Flest fra Danmark

Blandt de 1004 unge, der tirsdag blev sigtet i sagen, opholdt fire personer sig i udlandet, én kom fra Grønland og resten boede i Danmark, oplyste Rigspolitiet.

