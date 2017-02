En af de sigtede bliver løsladt

Den ene af de to mænd, sigtet for drabet på Birna Brjánsdóttir, bliver løsladt senere i dag. Det fortæller mbl.is og ruv.is.

Han er dog fortsat sigtet i sagen.

Den anden vil blive fremstillet for en dommer senere i dag med krav om fortsat varetægtsfængsling.

- Vi mener, at sagen er så godt belyst, at vi ikke længere behøver at tilbageholde ham, siger efterforskningsleder Grímur Grímsson til mbl.is.

Begge har været fængslet i isolation i to uger. Men nu mener politiet, at sagen er opklaret så langt, at de kan lade den ene af dem gå.

- Vi mener, at sagen er således oplyst, at dette bliver resultatet, siger Grímur Grímsson til mbl.is.

Han fastslår samtidig, at det besætningsmedlem, som politiet anmode om forbliver fængslet, fortsat nægter drabet på Birna Brjánsdóttir.

Denne mand vil blive fremstillet for en dommer senere i dag. Fristen for hans fængsling udløber klokken 13 grønlandsk tid.

Begge mænd er blevet afhørt de seneste to dage.