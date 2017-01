Sigtede for drabet på Birna afhøres ikke i dag

Det to mænd, der sidder varetægtsfængslet for drabet på Birna Brjánsdóttir vil ikke blive afhørt i dag. Det siger efterforskningsleder Grímur Grímsson ifølge mbl.is.

Varetægtsfængslingen af de to sigtede udløber på torsdag, hvorfor de to inden dag igen skal fremstilles for en dommer, hvis politiet ønsker fængslingen forlænget.

Samtidig fortæller han, at politiet nu kender dødsårsagen. Ifølge RUV.is ønsker efterforskningslederen dog ikke at afsløre yderligere detaljer, som hvorvidt, der har været brugt et våben.

Oplysningerne om dødsårsagen er fortsat baseret på en foreløbig retsmedicinsk rapport, da den endelige rapport tidligst ventes i dag.

Grímur Grímsson fortæller ligeledes til mbl.is, at politiet nu har en teori om, hvor Birna Brjánsdóttir blev smidt i havet. Eksperter i havstrømme har studeret, hvordan kun kan være havnet på stranden ved Selvogsvita, hvor hun blev fundet for godt en uge siden.