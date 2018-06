Shakespeare: Forklædt blandt ånder

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. juni 2018 - 16:26

Grønlands Nationalteater og Teaterskole præsenterede forestillingen for pressen mandag forud for premiere på fredag.

Shakespeare er for første gang nogensinde på grønlandsk i en original og innovativ oversættelse af Makka Kleist.

Fire unge elskere og en gruppe af seks amatørskuespillere bliver manipuleret af naturens ånder. De gældende magter har kontrol, men:

Hvem er det?

Hvor er kærligheden og lysten?

Hvor er dyret og tryllekunstneren i os alle?

Legesyge og magi er i overflod, mens vi bevæger os fra fortvivlelse og forvirring til forløsning. Alt sammen i en verden hvor ånderne er på arbejde med at fremkalde kaos gennem drøm, fantasi - tilsigtet eller ved et uheld?, fremgår det af en pressemeddelelse.

Fantasirejse for ungdommen

På en tur igennem flere forskellige rum på Teatret, bliver vi ledt ind i en rejse i fantasien og bedt om at lade paraderne falde for at følge drømmene og åbne os for forandringer.

- I forberedelsen med at udvælge vores afgangsstykke for denne tredje afgangsforestilling på The National Theatre School of Greenland var det vigtigt for os at vælge noget som var relevant for ungdommen og at indholdet skulle være udfordrende samtidig med at kvaliteten var høj, fortæller lederen af Skuespillerskolen Varste Mikaelsen Mathæussen.