Serviceselskab udvider forretningen

Som led i oprustningen i Greenland Facility Services har selskabet købt Qaqortoq Vagtservice ApS med overtagelse af selskabet og dets aktiviteter pr. 1. oktober 2017.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Qaqortoq Vagtservice ApS blev siden 1991 drevet af ArKalo Andersen, og de seneste år sammen med sønnen Aputsiaq Andersen.

Direktør i GFS Ole Bøgh Ulriksen siger, at han er glad for at handelen er faldet på plads og at han ser frem til at GFS skal sikre overvågning og servicering for yderligere godt 100 kunder i Sydgrønland.

- Købet er i tråd med den strategiske udvikling, som vi ønsker for firmaet, siger han.

Vagtcentralen hos Qaqortoq Vagtservice er identisk med dele af vagtcentralen hos GFS, hvorfor kunderne ikke vil mærke noget til overgangen.

- Det vil være andre personer, som forestår overvågningen på vagtcentralen, men vagterne i Sydgrønland vil overgå til GFS. Alligevel vil vi naturligvis komme rundt og informere alle kunderne i forbindelse overtagelsen, så derfor vil vi være til stede i Qaqortoq i slutningen af september, lyder det i en pressemeddelelse.

Efterfølgende vil Greenland Facility Services have teknikere i både Qaqortoq og andre byer i Sydgrønland for at tilbyde kunderne en gennemgang af deres nuværende anlæg.