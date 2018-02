Sermersooqs statusrapport: - Fremgang på alle milepæle

Som en del af Udviklingsplan 2017-2020 for Børn, Unge og Familier, skal Forvaltningen For Børn og Familie en gang i kvartalet informere kommunalbestyrelsen om sine fremskridt.

Statusrapporten for 4. kvartal viser at der er fremgang, men der er også plads til forbedringer.

Behov styrkelse

- Der er dog behov for at styrke den daglige faglige ledelse, ligesom der er potentiale for at optimere brugen af medarbejderressourcerne, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

Udviklingschef i Kommuneqarfik Sermersooq, Helene Horsbrugh, oplyser at man har i forbindelse med strukturændringen har revideret indholdet af lederstillingerne i Børne- og familieafdelingen.

- Formålet er at sikre mere daglig faglig ledelse. Det vil sige, at der skal være mere fokus både på støtte og vejledning af medarbejderne og på tilsyn og kontrol. Lederstillingerne bliver genopslået og besat hurtigst muligt, siger udviklingschefen.

Specialisering

Strukturændringen betyder også en specialisering af de enkelte sagsbehandleres stillingsindhold.

- Det vil betyde, at det i fremtiden bliver nemmere at opbygge kompetencer og rutiner i hverdagen. Dermed bliver det muligt at bruge medarbejdernes arbejdstid mere effektivt, siger Helene Horsbrugh.

Kommunen fremhæver, at i løbet af det sidste kvartal er der blevet foretaget et grundigt servicetjek og udvidet forvaltningsrevision, hvor der er indsamlet data fra en lang række af informationer, herunder medarbejdere og ledere i alle dele af forvaltningen, andre dele af den kommunale forvaltning, andre myndigheder som Selvstyret og politiet samt civilsamfundet.

Efter det grundige servicetjek anbefaler man blandt andet, at der udvikles en politisk styringskæde med fokus på resultater og effekter.

To afdelinger

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at der vil i fremtiden blive to afdelinger, nemlig Den Fælles Visitation og Myndighedsafdelingen, og begge afdelinger vil blive kommunedækkende.

Den Fælles Visitation: Undersøgelsesteamet, Handicap teamet, Underretningsvagten, Socialvagten (Nuuk).

Myndighedsafdelingen: Forebyggelsesteamet (Nuuk), Team Anbragte børn (Nuuk), Myndighedsteamet (Tasiilaq), Myndighedsteamet (Paamiut) Sagsbehandler (Ittoqqortoormiit).

