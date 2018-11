Sermersooq: 300 mio. kr. til anlægsinvesteringer

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 21. november 2018 - 06:48

Det samlede budget for Kommuneqarfik Sermersooq løber op i 1,9 milliarder kroner og opererer med et overskud på 80 millioner kroner, baseret på en uændret skatteprocent.

Her vil man investere: Færdiggørelse af boliger på Tuujuk i Nuuk

Pulje til byggemodninger og infrastruktur i Nuuk

Opsparing til up-front-betalinger af større byggerier: dag-institutioner og byskole

Revitalisering af Kolonihavnen og Aqqaluks Plads i Nuuk

Bygdeudviklingsplan – herunder nybyggeri og oprydning og forbedring af dumpe

Brandstation i Kulusuk

Bådoplag i Tasiilaq

Nyt Bræt i Tasiilaq

Ekstra midler til ungdomskulturhus i Tasiilaq

Kunstgræsbane i Kuummiit

Lysmaster til kunst-græsbaner

Renovering af mor-barn-hus i Tasiilaq

Ny døgninstitution i Paamiut

Renovering og udbygning af Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit

Stor tilflytning

- Vi oplever stadig en stor tilflytning til Nuuk, derfor er det tvingende nødvendigt, at vi fortsætter den langsigtede hovedstadsstrategi. Vi kan kun skabe gode betingelser for alle i Nuuk ved at fortsætte med at sætte penge af til nyt byggeri, boliger, byggemodninger og bedre infrastruktur, siger IA-borgmester Asii Chemnitz Narup om det store beløb til anlægsinvesteringer.

- Samtidig er det et budget, som også kommer kommunens resterende byer og bygder til gode. Både med nyt byggeri og med forbedringer for børn, unge og ældre. Bygderne vil for eksempel nyde godt af, at den årlige pulje til bygderne frem til år 2023 stiger til 10 millioner kroner, så den i 2019 bliver på 27 millioner kroner, oplyser borgmesteren i en meddelelse fra kommunens kommunikationsafdeling.

Indsats mod selvmord

Det fremgår også, at der er afsat penge til at ansætte en konsulent, der udelukkende skal arbejde med selvmordsforebyggelse, en ungerådgiver i Paamiut og en plejefamiliekonsulent.

Det var stort set en samlet kommunalbestyrelse, der vedtog budgettet, hvor anlægsbudettet helt nøjagtigt landede på 300.076.000 kroner.