Sådan vil Sermersooq undgå en øjebæ

Med 70 meter høje master til landingslys og en bredere og længere landingsbane, der som en Berlinmur skærer sig igennem det smukke fjeldlandskab, er der lagt op til nogle gevaldige forandringer i landskabsbilledet for den grønlandske hovedstad.

Kommuneplan

Tilbage i 2016 har Kommuneqarfik Sermersooq imidlertid sikret sig via et kommuneplantillæg, at byggeriet af lufthavnen skal holde sig inden for nogle arkitektoniske krav. Kommunen går så vidt som til at mene, at den nye lufthavn har potentiale til at blive Nuuks nye ”Landmark” – såkaldt vartegn.

- De landskabelige ændringer har dog potentiale til at blive Nuuks nye ’Landmark’, og derfor forventer Kommuneqarfik Sermersooq en klar stillingtagen til anlæggets udformning og dets påvirkning på bybilledet. Det er i kommunens optik essentielt at den arkitektoniske del spiller en stor rolle grundet lufthavnens centrale placering i Nuuk bybillede, står der i kommuneplantillægget, som Kalaallit Airports skal leve op til.

Kasket-skifte

Og noget tyder på, at de kommunale rammer bliver overholdt. Kommuneplantillægget er nemlig underskrevet af daværende kommunaldirektør Steffen Ulrich-Lynge, som i dag sidder som administrerende direktør i Kalaallit Airports.

Planchef i kommunen, Bilo Høegh Stigsen, mener, at der er masser af muligheder for at mindske påvirkningen af landskabsbilledet negativt.

- Der er mange muligheder, men først og fremmest skal det æstetiske udtryk prioriteres, fastslår planchefen over for Sermitsiaq.AG.

- Lufthavnen kan brande byen ud ad til, hvis altså arbejdet bliver grebet rigtigt an, siger Bilo Høegh Stigsen, der forsikrer, at sagen har høj prioritet.

Kommuneplan skal revideres

Kommunen er desuden i gang med at revidere kommuneplantillægget, da landingsbanen er blevet drejet nogle få grader i forhold til det oprindelige udspil. Den nye plan forventes at komme i høring i begyndelsen af næste år.

- Når der skal bygges ny terminalbygning og andre lufthavnsrelaterede bygninger, skal der laves kommuneplantillæg der detaljeret beskriver dem. Det er en etapeløsning, som vil sikre gode processer, oplyser planchefen, der forsikrer, at kommunen er inde i en god dialog med såvel Kalaallit Airports og Selvstyret om plangrundlaget.