Sermersooq trækker erhvervsarealer tilbage

Det skyldes, at kommunen i den grad står og mangler erhvervsarealer.

Lang venteliste

- Vi har en lang venteliste på erhvervsdrivende, som savner et sted at bygge. Mange har projektet og en bankgodkendelse klar, men kan ikke komme i gang, fordi vi ikke kan tilbyde dem et areal at bygge på, oplyser stabschefen i Anlæg og Miljø, Hans Henrik Winther Johannsen, til Sermitsiaq.AG.

Han har hver uge især mindre virksomheder, som typisk bor til leje, der spørger til egnede arealer.

- Vi begynder nu en proces, hvor vi tilbagekalder arealer, som typisk ikke er blevet udnyttet til det, som de fik bevilget arealet på, siger Hans Henrik Winther Johannsen.

20.000 kvadratmeter

Han vurderer, at der er tale om cirka 20 erhvervsarealer rundt om i Nuuk, der arealmæssigt løber op i nærheden af 20.000 kvadratmeter.

Nogle af arealerne, kan han se, bliver typisk brugt til oplagring og ikke det oprindelige formål.

- Af hensyn til dem, der har et akut behov for at bygge erhvervslokaler, går vi nu i gang med at få ryddet op på dette område, siger stabschefen.