Sermersooq har ikke modtaget brevstemmer fra studerende

Ikke en eneste grønlandsk studerende i Danmark har indtil nu har ansøgt om at kunne stemme til kommunalvalget i Kommuneqarfik Sermersooq.

For valgbestyrelsen i Sermersooq har bemærket, at de studerende ellers plejer at benytte muligheden for at afgive stemme under valget til Inatsisartut, og opfordrer hermed de unge til at benytte retten til at stemme til kommunalvalget.

Demokratisk mulighed

- De unge kan have indflydelse på, hvem der skal lede kommunen. Denne demokratiske mulighed er unik og bør benyttes, skriver valgbestyrelsen i en pressemeddelelse.

I henhold til lovningen, kan de studerende, patienter, medlemmer af Folketinget og medarbejderne i Grønlands repræsentationer og sidestillede, ansøge om at blive optaget på valglisten, selvom de bor og har adresse i udlandet.

Senest 3. april

Skema til udfyldning kan hentes på sermersooq.gl, og man skal ansøge til den kommune man sidst havde adresse.

- Der opfordres til, at man hurtigst henvender sig til den lokale borgerservice eller uden for Danmark er det hos danske ambassader for at brevstemme. Der er ingen tidsbegrænsning for ansøgning og afgivelse af brevstemme, dog skal stemmeafgivningen være modtaget i kommunen senest 3. april. Derfor er det vigtigt at brevstemme i god tid, lyder det fra valgbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Her kan du hente ansøgningsskemaet, hvis du bor i Danmark