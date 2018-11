Sermersooq fejrer lufthavnspakken: Pølser og brød serveres gratis

redaktionen Onsdag, 14. november 2018 - 15:31

Borgerne i Nuuk har torsdag mulighed for at få gratis pølser.

Det sker i forbindelse med Inatsisartuts vedtagelse af lufthavnspakken.

- Vi fejrer vedtagelsen af lufthavnspakken. Kommunen stiller en pølsevogn op og serverer gratis pølser udenfor Inatsisartut-salen. Der vil også være musik, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Det er en vigtig dag i Grønlandshistorien. Det er på denne dag at lufthavnspakken bliver vedtaget i Inatsisartut. Det er et stort skridt for os og for de kommende generationer og derfor vil kommunalbestyrelsen fejre den glædelig begivehed ved at servere pølser og brød, lyder det fra kommunen.