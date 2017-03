Selvstyret undersøger hjemtagelse af søfartsområdet

Søfartsområdet kan blive det næste område, Grønland hjemtager.

For det danske avis Jyllands-Posten skriver på deres avis onsdag, at selvstyret har fået udarbejdet en rapport, der undersøger mulighederne for at hjemtage søfartsområdet til Grønland, og i morgen, torsdag, skal rapportens hovedpunkter behandles politisk i selvstyret.

Søfartsstyrelse

Det erfarer ShippingWatch fra kilder, som har kendskab til rapporten, der er udarbejdet af konsulentvirksomheden Blue Consulting.

- Rapporten handler om, hvorvidt Grønland skal have sin egen søfartsstyrelse, og hvilke konsekvenser der er ved at hjemtage områderne 'sikkerhed til søs' og 'skibsregistrering og søretlige forhold' i den grønlandske selvstyrelov