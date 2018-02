Selvstyret mister informationschef

Hun stopper pr. 1. marts som informationschef hos Selvstyrets Tusagassiivik, oplyser KNR.

- Jeg er glad for mit nuværende arbejde, men efter mere end tre år på stillingen er det på tide at søge nye udfordringer. Jeg glæder mig til at skulle arbejde med, blandt andet intern kommunikation i Mittarfeqarfiit, siger en glad Paornánguaq Kleist til KNR.

Selvstyret har slået det ledige job op, som honoreres med over 600.000 kroner årligt.

Du kan her se stillingsopslaget.