Selvstyret kan igen nå borgerne via mail

I pressemeddelelse meddeler Selvstyrets it-chef Tony Ditlevsdal, at Selvstyret nu kan sende mails ud til alle borgere med mailservere som hotmail, livemail og outlook, efter at Microsoft i flere uger har blokeret flere mailservere som hotmail, livemail og outlook.

- Det er en stor lettelse, at vi igen kan kommunikere med alle borgere over mails, siger it-chef i Digitaliseringsstyrelsen Tony Ditlevsdal tilfreds, og fortsætter:

Læs også: Microsoft ønsker ikke at kommentere kritik

- Det har været et mareridt gennem de sidste mange uger, hvor vi dagligt har brugt timer for at få løst problemet. Og jeg må jo sige, at der pludselig kom gang i sagerne efter, at offentligheden fik kendskab til problemet, og Microsoft løste problemet meget hurtigt. Jeg kan også læse i pressen, at Microsoft har beklaget, at vi ikke har kunnet komme igennem deres support.

Ifølge Tony Ditlevsdal er Digitaliseringsstyrelsen er i gang med at designe en direkte gratis mail for borgerne:

- Så vi undgår at problemet opstår igen", siger han.

Læs også: Selvstyrets mailsystem delvist blokeret