Selvstyret fastslår: Afskærmning af alkohol gælder fra 1. marts

Avisen Sermitsiaq skrev i den seneste udgave, at den omdiskuterede afskærmning af øl, vin og spiritus skal først installeres i butikkerne 1. januar 2019, da butikkerne i Nord- og Østgrønland vil få svært ved at skaffe det nødvendige materiale til afskærmningen inden marts.

Men det er ikke korrekt, fastslår selvtyret.

- Inatsisartutloven træder i kraft 1. marts, hvorefter lovens bestemmelser skal efterleves. Det vil sige, at også kravet om afskærmning af alkohol i butikkerne træder i kraft 1. marts, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

I en bekendtgørelse som er i høring frem til 2. februar fastsætter Naalakkersuisut nærmere krav til, hvordan butikkerne skal afskærme alkoholholdige drikke. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2019, og herefter skal butikkerne skal opfylde kravene i bekendtgørelsen.

- Ikrafttrædelsestidspunktet for bekendtgørelsen er fastlagt til 1. januar 2019, således at alle butikker har den fornødne tid til forberedelse i forhold til at opfylde kravene i bekendtgørelsen om afskærmning og placering af alkoholholdige drikke, meddeler selvstyret.

Fra loven træder i kraft den 1. marts og indtil bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019 er det op til butikkerne, hvordan de afskærmer alkohol så det ikke er synligt for kunderne.