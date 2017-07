Selvstyret har fået lov til at hjælpe ofre i Uummannaq-området

Fredag godkendte Finansudvalget, at Naalakkersuisut kan bruge penge fra Finansloven til at hjælpe de berørte af naturkatastrofen i Uummannaq-området.

Det skriver Naalakkersusiut i en pressemeddelelse, hvor det også fremgår, at Naalakkersuisut har fået lov til at bruge af de penge, som er kommet ind via forskellige donationer.

- Det er en støtte, som Naalakkersuisut på hele befolkningens vegne modtager med stor taknemlighed, siger naalakkersuisoq for finanser og skatter, Aqqaluaq B. Egede.

Ny konto på Finansloven

Naalakkersuisut har i forbindelse med efterdønningerne af katastrofen oprettet en ny konto på Finansloven, hvilken kan bruges til at skaffe de evakuerede borgere hjælp i form af tøj, fangstudstyr, genhusning etc.

Pengene kan derimod ikke bruges på eksempelvis reetablering af boliger.

- Tekstanmærkningen kan ikke danne grundlag for støtte til anskaffelse af nye ejerboliger, reetablering af nuværende boliger, reetablering af infrastruktur eller offentlig ejendom i Nuugaatsiaq eller lignende, står der i bilagene for beslutningen.

Penge fra udlandet

Udover pengene på Finansloven har udlandet også ytret ønske om at hjælpe til i den svære stund. Til den hjælp er der også oprettet en konto. De penge vil gå til blandt andet tilskud til evakuering og anskaffelse af møbler.

- Midlerne forventes bl.a. at kunne medgå som tilskud til evakuering af og foderindkøb til hunde, anskaffelse af møbler og andet bohave, genanskaffelse af fangstudstyr, genhusning, herunder genhusning i blivende boliger, økonomisk sikring af berørte borgere m.v, står der i bilagene.