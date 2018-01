Selvstændighedsslæden kører ad to spor

Mens Forfatningskommissionen har ligget underdrejet i to måneder på grund af en strid om kommissionens sammensæt­ ning har Naalakkersuisuts medlem for selv­ stændighed Suka K. Frederiksen til gengæld været meget synligt på det sidste.

Det skriver Sermitsiaq.

Og det vækker bekymring, at selvstændighedstoget kører ad to spor: Naalakkersuisuts medlem med sin egen selvstændighedsdags­orden i et højt tempo, og Forfatningskom­missionen med sit flerårige arbejde med udformningen af et forslag til en forfatning for Grønland.

Rivaliseringen mellem Naalakker­suisuts medlem og Forfatningskommis­ sionen har givet anledning til en drøftelse i kommissionen, som har valgt at invitere Naalakersuisut til et møde for at afklare rol­lefordelingen.

- Det er meget vigtigt, at vi er fælles om dette arbejde. Forfatningen og selvstæn­digheden skal ikke ejes af nogle bestemte personer, men af befolkningen i fællesskab, understreger Vivian Motzfeldt.

Suka K. Frederiksen ser derimod ikke en konflikt.

- De, der skal eje selvstændighed, er bor­gerne selv.

