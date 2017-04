'Vi vil have selvstændighed så vi kan komme videre'

- Hvis der skal oprettes et stærkt folk som ikke uden videre kan væltes, må vi, som et folk, skabe en samhørighed.

Sådan sagde naalakkersuisoq for selvstændighed Suka K. Frederiksen (S), da hun holdt borgermøde om selvstændighed i Sisimiut for nyligt.

Under borgermødet var der livlig debat om emnet mellem unge og ældre, oplyser selstyret.

Og der var mange forskellige emner, som overordnet set omhandlede ønsker om reformering.

Gensidig respekt skal opnås

- Vi må ikke gentage de samme fejl da vi 1979 og i 2009 overtog nogle ansvarområder, hvor vi ukritisk viderførte danske love. Ved selvstændighed må vi skabe love som er tilpasset vort land.

- Politikerne må udvise mod for at kunne fastlægge ændringer, lød det blandt andet fra borgerne.

Suka K. Frederiksen sagde også ved borgermødet, at 'vi vil have selvstændighed for at opnå gensidig respekt, så vi i fremtiden kan mødes som ligeværdige'.

- Vi vil køre videre med vore særlige kendetegn, sagde Suka K. Frederiksen ved borgermødet.

