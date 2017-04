Selvstændighed kun uden forringelser

En stor del af befolkningen ønsker kun selvstændighed, hvis det kan se helt uden nogen for for økonomiske forringelser. Det viser en meningsmåling foretaget af HS Analyse for Sermitsiaq.

Målingen viser at 44 procent ønsker kun ønsker selvstændighed, hvis det kan se uden forringelser. Kun 11 procent ønsker helt ubetinget selvstændighed. 12 procent er villige til at tage en lille forringelse med i købet, hvis det kan betyde, at Grønland bliver uafhængigt.

Selv hos tilhængerne af Partii Naleraq er det kun 14 procent, der går ind for ubetinget selvstændighed. Interessant nok, er det lidt flere hos Siumut med 16 procent.

Det er nok så bemærkelsesværdigt at over en fjerdedel, nemlig 27 procent slet ikke ønsker fuld selvstændighed, men foretrækker en løsning, hvor selvstyret bliver udvidet. Dette tal er vokset markant siden 2002, hvor det kun var 18 procent, der gik ind for denne løsning.

Samtidig er andelen af dem, der er villige til at betale en pris for selvstændigheden dog også vokset. Således var der i 2002 kun 6 procent, der ønskede selvstændighed uanset hvad og 7 procent ville acceptere en lille forringelse. Altså en tilvækst på 5 procentpoint i begge grupper.



HS Analyse har spurgt 717 tilfældigt ud­ trukne personer over 18 år. Usikkerheden er beregnet til 2,7 procent med et konfidensinterval på 95 procent.

