Selvmordslinje gløder i mørketid

Unge og ældre har været flittige brugere af selvmordslinjen i Tasiilaq, som Kalaallit Røde Korsiat startede sidste år. Et tilbud, der kom til verden på grund af en voldsom start på 2017 med drab og to selvmord i løbet af ganske kort tid.

Mangler en psykolog

Kalaallit Røde Korsiats lokalafdeling i Tasiilaq mener, at de mange brugere er udtryk for, at byen mangler en psykolog. Men sådan en fagekspert er vanskelig at få fat i.

De frivillige på selvmordslinjen arbejder under hårdt pres. De bruger derfor hinanden til at læsse af på, da det kan være sin sag at tumle med de stærke følelses-beretninger, som selvmordstruede kan bære rundt på.

- Det kan være ensomme eller folk, der er blevet fornærmet af andre, der kontakter os. Vi lader dem tale ud og giver gode råd, hvis de ønsker det. Nogle gange tager vi også ud og besøger folk med selvmordstanker, fortæller Karoline Bianco, der tog et kursus i psykisk førstehjælp, inden hun startede som den en af to samtalepersoner på selvmordslinjen. Den anden er uddannet i selvmordsforebyggelse, og de skriftes til at være telefonpassere 24 timer i døgnet.

Læs mere om hvordan selmordslinjen er en succes i avisen AG. Du kan allerede nu få adgang til den elektroniske udgave af avisen herunder: