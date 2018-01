Mange selvdøde fugle i Sydgrønland

- Der er i den seneste tid blevet observeret et større antal selvdøde lomvier, søkonge og måger i Sydgrønland.

Det skriver Departementet for Fiskeri og Fangst i en pressemeddelelse, og oplyses samtidigt, at Naturinstituttet arbejder på at finde årsagen til fuglenes død.

- Indtil vi ved mere om dette opfordres folk til at undgå kontakt med fuglene, og det frarådes at spise selvdøde fugle. Når man ved mere om dette vil der blive lavet orientering om dette. lyder det fra selvstyret.