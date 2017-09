Seksualforbryder idømt forvaring på ubestemt tid

Dermed stadfæstede landsretten en dom, som Sermersooq Kredsret afsagde den 24. februar i år. Han skal samtidig betale tortgodtgørelse på 30.000 kroner.

Manden var også tiltalt for, at samlejerne skulle være foregået mod betaling, men denne del blev han frifundet for i begge retter.

Det var pigens mor, der i marts 2016 anmeldte manden.

- Jeg er tilfreds med, at retten har fundet pågældende skyldig og idømt ham forvaring på tidsubestemt tid. Der er tale om en alvorlig seksualforbrydelse begået mod en ung pige, og det hverken kan eller skal samfundet acceptere, udtaler senioranklager Tobias Berg.