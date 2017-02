Seks toldere kan ikke holde hashen ude af Grønland

Seks toldere, tre narkohunde – og to hvalpe under oplæring – ud- gør det kontrolberedskab, som fra Nuuk skal forhindre indsmugling af hash.

Men er det nok? Med kun seks mand til at overvåge lufthavnene og en samlet grønlandsk kystlinje på 44.000 kilometer?

Umuligt at stoppe

Indlejret i dét spørgsmål er også det logiske svar: Nej!

- Hash er et problem, vi ikke umiddelbart kan kontrollere os ud af, siger styrelseschef i Skattestyrelsen, Kim Neumann Nielsen.

- Med de mange indfaldsporte til landet og den enorme kyststrækning, må vi erkende, at det vil kræve mange – rigtigt mange – nye folk.

- Så har I brug for flere folk eller ej til at klare opgaven?

- Principielt kan man vælge at have mange flere. Men vi er altid nødt til at overveje vores ressourcer.

- Dén måde, vi forsøger at gøre kontrollen endnu mere effektiv på, er ved at samarbejde tæt med vores partnere i for eksempel Danmark, lave stikprøvekontroller og også være til stede på kysten i det om- fang, der er ressourcer til det, siger Kim Neumann Nielsen.

Smugling ad søvejen

Tolderne er i dag meget synlige i lufthavnene; især Kangerlussuaq, Nuuk og Narsarsuaq. Men en stor udfordring er søvejen. Den aktuelle sag fra Island, hvor 20 kilo hash er beslaglagt om bord på »Polar Nanoq« giver en – måske ikke så overraskende – indikation af, at havnene i endnu større omfang end lufthavne anvendes som rute.

Tolderne foretager razziaer på skibene. Et arbejde, der nogle gan- ge skal udføres under meget van- skelige betingelser. For eksempel er der lufttomme rum, hvor tolderne er nødt til at iføre sig iltmasker for at kunne operere.

- Derfor er mine toldere også uddannet som røgdykkere, forklarer Kim Neumann Nielsen.

