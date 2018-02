Seks grønlandske filmskabere på vej til nordatlantisk filmfestival i København

Der er grøde i den grønlandske filmverden - og det har man også lagt mærke til hos arrangørerne af Nordatlantiske Filmdage.

- Der sker utrolige ting i den grønlandske filmbranche i disse år, og vi er både glade for og stolte af at kunne vise danskerne et stærkt udvalg af nye film fra Grønland. Ligeledes glæder det os, at hele seks grønlandske filmskabere besøger festivalen og drøfter deres film med publikum, hedder det i en pressemeddelelse

En af dem, der vil være repræsenteret er den unge instruktør Marc Fussing Rosbach, der på egen hånd har skabt landets første fantasy-film, Akornatsinniittut - Tarratta Nunaanni.

Kortfilmsprogrammet byder på alt fra poetisk dokumentarisme til skæv komik og sci-fi fra Nuuk. Til at drøfte filmene kommer desuden filmskaberne, deriblandt Nivi Pedersen, som viser sin film Snow, og Pipaluk K. Jørgensen, der viser hendes og Mikisoq Lynges kortfilm The Last Walk.

Pipaluk K. Jørgensen repræsenterer desuden sammen med Emile Hertling Péronard brancheorganisationen FILM.GL, der har samarbejdet med festivalen om kortfilmsarrangementet.

Vi er meget taknemmelige for den hjælp, vi får fra FILM.GL, og ligeledes for den støtte til Nordatlantiske Filmdage, som Nordens Institut i Grønland har bidraget med, hedder det i pressemeddelelsen.

En aften med Otto Rosing

Programmet byder også på en aften med filminstruktøren Otto Rosing, som viser Nuummioq, der i 2009 skabte international opmærksomhed om Grønland som filmnation. Og den meget aktive filmskaber vil desuden fortælle om de to spillefilm, som han for tiden arbejder på.