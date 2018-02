Sekretær-rokade i Inatsisartut

Ilannguaq K. Møller var i perioden maj 2016 til februar 2017 partisekretær i Partii Naleraq, før han fik ansættelse i Bureauet for Inatsisartut for et år siden.

Omstruktureringer

Generalsekretær Ellen Kolby Chemnitz, Bureau for Inatsisaretut, oplyser til Sermitsiaq.AG, at det ene og alene er hende, som har truffet beslutningen om at skifte sekretær.

- Omstruktueringer i udvalgsbetjeningen sker engang i mellem, grundet personalemæssige omstændigheder. Og jeg vil understrege, at der ikke ligger yderligere til grund, oplyser Ellen Kolby Chemnitz i en mail.

Udenrigsudvalget

Den tidligere sekretær for fiskeriudvalget, Kasper Juul Gimsing, er i stedet overflyttet som sekretær for Udenrigs- og Sikkerhdspolitisk Udvalg.