Seje piger med seje hunde

De fire polare slædehunderacer Alaskan Malamute, Samojedhund, Sibirian Husky og Grønlandshund var repræsenteret ved arrangementet. De mange besøgende i den vinterkolde Zoologiske Have benyttede lejligheden til at beundre de flotte hunde. Tale lidt med ejerne og høre om, hvordan det er at have slædehunde. For børnene var der mulighed for at komme ud at køre en lille tur. Med to hunde foran en vogn gik det i et fornuftigt tempo rundt på stierne. Vel at mærke, når der var betalt 20 kr.

Team Iluliaq

Frida Lungskov, Putsi Olsen, Anette Fassbinder og Yvonne Glesner er medlemmer i Team Iluliaq og var med i Odense sammen med deres grønlandske slædehunde. De fire kunne med stolthed i stemmerne og med stor entusiasme berette om, hvor fantastisk der er selv i Danmark at arbejde med slædehunde og for deres vedkommende altså med grønlandske slædehunde. Udover de fire, der var med i Odense består Team Iluliaq af Andrea Jensen og Johan Pedersen.

Medlemmerne i teamet bor alle i Østjylland

Alderspræsidenten 68-årige Frida Lungskov kunne til Sermitsiaq.AG blandt andet fortælle, at det var niende gang, at hun var med til slædehunde-weekenden i Odense.

- Grundet en knæoperation kører jeg ikke selv længere. Jeg nøjes med at give de andre gode råd og så selvfølgelig sørge for at kaffen er klar, når vi er ude med hundene fortæller Frida Lungskov og fortsætter:

- Jeg har tre hunde med her i dag. Lille Knud, Margrethe og en hvalp.

- For tredive år siden skulle jeg ud at købe en schæferhund. Faldt pladask for en grønlandsk slædehund og siden har hundene været en stor del af mit liv.

- Har man grønlandske slædehunde, har man ikke kun hunde, man får også hele den grønlandske kultur med slutter Frida Lungskov.

Frida Lungskov har flere gange fået hvalpe fra Ilulissat. Blandt andet fra den legendariske slædekusk Ville Siegstad.

Det er en livsstil

Det er imponerende at iagttage de fire piger, når de arbejder med hundene. Der er styr på tingene. Påklædningen og ikke mindst bilerne fortæller, at det er hundene, det drejer sig om.

Træner hver lørdag

Team Iluliaq mødes hver lørdag i en plantage nær Ikast og træner med hundene. Jo mere hundene kører, jo bedre bliver de.

Polarhundeklubben

Dansk Polarhunde Klub er en specialklub under Dansk Kennel Klub og varetager interesserne for alle fire polare slædehunderacer. Dansk Polarhundeklub afholder udstillinger, løb og forskellige andre arrangementer. Ikke overraskende er den grønlandske slædehund den stærkeste af de fire racer. Udenfor Grønland er det ikke kun i Danmark, der er interesse for grønlandske slædehunde.

Flere steder ude i den store verden er der mennesker, der meget seriøst arbejder med de store og stærke hunde.