En times arbejde skaber glæde hos Sander

En times arbejde om ugen. Det lyder ikke af så meget, men det har gjort en verden til forskel for Sander Høy.

Med en diagnose som autist, kan det nemlig være svært at passe ind i samfundet.

Men passe ind, det er lige det Sander Høy gør, når han arbejder i Air Greenlands hangar i Nuuk.

Det er hans støtteperson Absalon Østerø, der formidlede kontakten til Air Greenland, fordi han kendt til Sanders store kærlighed til fly og helikoptere.

- Det betyder alt for ham at komme til Air Greenland. Flyvemaskinerne er hans liv og det giver ham utrolig meget glæde og livskvalitet, fordi han får lov til at arbejde blandt flyvere og mennesker, siger Absalon Østerø.

- Han har udviklet sig rigtig meget personligt, fordi han får lov til at være sig selv og blive anerkendt for den han er.

I forbindelse med autismekonferencen tidligere på måneden fik Sander Høy lejlighed til at vise sin arbejdsplads frem for prinsesse Marie.

Se glæden og stoltheden lyse ud af Sanders øjne i nedenstående video, som Air Greenland har produceret om hans arbejde og det royale besøg.