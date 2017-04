Englændere nød dag to

Phil Rose, Andy May and Justin Adams fra England har nydt dag to af Arctic Circle Race.

På en frostklar dag med blå himmel præsenterede Grønland sig fra sin bedste side.

- Vejret er fantastisk, landskabet er stortslået og turen over fjorden var højdepunktet, siger Phil Rose.

- Jeg elsker det, tilføjer, Justin Adams.

Kontrasten til fredagen med kraftig vind og dårlig sigtbarhed var åbenlys

- I går (fredag) var en hård dag, siger Phil Rose.

- Ja, i går elskede jeg det ikke, tilføjer kammeraten med et smil.

Men på en flot dag, gør landskabet indtryk.

- Det er det smukkeste land, siger Any May.

- Og at se det i solskin og med blå himmel i dag, er noget helt særligt.

- Det bedste er faktisk folk, de frivillige, som jubler, hver gang du ser dem. Det får dig bare til at føle dig på toppen, siger den glade englænder.

De tre har trænet nogle gange i Norge, men erkender at de måske kunne have trænet mere - men det er svært i et land som England.

