Se video om kæmpekrateret

Walter Turnowsky Onsdag, 14. november 2018 - 16:08

I 2015 fik forskere fra Center for GeoGenetik på Statens Naturhistoriske Museum første gang færten af, at der kunne gemme sig et kæmpekrater fra en meteor under indlandsisen i Inglefield Land i Nordgrønland.

Herefter brugte et internationalt hold tre år på at fastslå, at det rent faktisk er en meteor på en kilometer diameter, der har ramt stedet.

Du kan se en film produceret af NASA, der viser jagten på sporene efter meteoren, ved at følge dette link.