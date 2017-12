Se Video: I kamp mod mobning

Kender du det med, at nogen ser tvivlsomt på dig, som om du ikke er noget eller nogen eller bare går forbi dig selvom du hilser på vedkommende? Kender du det med, at du har prøvet så mange gange, men at det bare aldrig er nok for nogen? Kender du det der med, at du til sidst vælger at holde din mund, da ingen gider at høre på dig alligevel?

Du er opmærksom på, at du hverken er den smukkeste, flotteste eller har den skarpeste hjerne i byen og at du ser og opfører dig en smule anderledes i forhold til andre. Alligevel føler du, at der også må være noget til dig og at du har en eksistensberettigelse. Men du vælger bare at være til og sidde i et hjørne for dig selv, da det er som om intet hjælper. Du skal bare have overstået dagen og vejen, så du kan gå hjem til dit trygge hjem, hvor der altid er hjerterum, selvom du er helt alene.

Soloalbum

Alle kender ham som manden med en guitar og en stemme, der går direkte ind i børnenes og de voksnes hjerter. Han står bag flere hits med sin bror Christian K. Elsner i Nanook, hvor de blandt andet har udgivet populære ørehængere som Seqinitta Qinngorpaatit og Nilliasa, den samfundsaktuelle Nanook, den eftertænksomme Kisimiinneq eller den isnende kolde Tarningerparma.

Det er heller ikke første gang, at han får prøvet kræfter med musikvideoer. Han har således været med til at udgive musikvideoer blandt andet i kampen mod klimaændringer og miljøkampagner i samarbejde med Grønlands Selvstyre.

Han udgav sin første solo album med kunstnernavnet F denne år.

-Han rev tæppet væk under mig med sit album. Det var som om, at tid og sted flød sammen. Musikken ramte hver en nerve i mig, sagde en kvinde tæt på de 50 år under den storstilede Akisuanerit Festival i efteråret, hvor han åbnede den tre dage lange musikfestival.

Video mod mobning

Denne gang har han allieret sig med Bolt Lamar og har valgt at lave en minifilm. En palet af følelser i livets farver bliver gengivet i det forunderlige musikunivers af blandt andre et fingerspil af en guitar i en dejlig kombination af den kraftige sangstemme.

Det er ikke til at se det med det samme, men kigger man godt efter på den lidt særprægede og stille mand med de stærke briller, fuldskæg, skotskternede skjorte, store støvler og hue, kan man lige ane, at det er hitmageren selv, der står foran kameraet. Han er som den kendte musiker, som han er i landet, til daglig altid let at genkende i gadebilledet, som man ofte ender med at falde i snak med som den altid smilende, glade og imødekommende væsen, som han er.

Dagene forinden udgivelsen af musikvideoen gik han og talte om, at det er på tide at gå i kampen mod mobning især blandt voksne. En ensom folkeskolelærer, der går i folkemængden uden at der bliver lagt mærke til ham og som sidder for sig selv i lærerværelset og som selv eleverne i klasselokalet synes, at det er sjovt at drille ham, når han underviser. Med musikvideoen gør Frederik K. Elsner opmærksom på, at mobning bør stoppes og at det gælder om at kende sin identitet for at kunne leve fredeligt med andre og ikke at have angst for det, man gør.

