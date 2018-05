Se suppleanterne: Aleqa bliver højst sandsynligt medlem af Inatsisartut

Kathrine Kruse Fredag, 11. maj 2018 - 12:56

(11. maj 2018 klokken 13:28 opdateret, hvor mulige suppleanter fra Siumut og Partii Naleraq er rettet til, da formanden for Naalakkersuisut og formanden for Inatsisartut ikke plejer at holde orlov fra Inatsisartut, red.)

Koalitionspartierne Siumut, Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai præsenterede fredag deres forslag til medlemmer af Naalakkersuisut, der skal godkendes af Inatsisartut, når Inatsisartut mødes til konstituerende møde på tirsdag.

Under præsentationen kom det frem, at otte valgte mandater til Inatsisartut er blevet foreslået som medlemmer af Naalakkersuisut:

Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S)

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og næstformand for Naalakkersuisut, Simon Simonsen (S),

Naalakkersuisoq for Finanser, Skatter, Pele Broberg (PN)

Naalakkersuisoq for Handel og Energi, Aqqalu Jeremiassen (A)

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Landbrug, Erik Jensen (S)

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender, Kultur, Vivian Motzfeldt (S)

Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensen (S)

Naalakkersuisoq for Råstoffer, Arbejdsmarked og Indenrigs, Vittus Qujaukitsoq (NQ)

Mens Partii Naleraqs anden suppleant, Anthon Frederiksen, er blevet indstillet til medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie og Justitsvæsen.

Det betyder, at de indstillede medlemmer af Naalakkersuisut, som kutymen er, højst sandsynligvis vil søge om orlov fra Inatsisartut under deres virke som medlemmer af Naalakkersuisut. Dog ikke formanden for Naalakkersuisut og formanden for Inatsisartut.

LÆS OGSÅ: Vittus: Jeg har fået spændende opgaver

Fire suppleanter fra Siumut

Dermed betyder det også, at hele fire fra Siumuts suppleantliste højst sandsynligt også vil træde ind i Inatsisartut som suppleanter, ligesom Partii Naleraqs, Atassuts og Nunatta Qitornais første suppleanter også garanteret vil træde ind.

Dermed ser det ud til at følgende suppleanter vil få deres sæde i Inatsisartut som suppleanter:

Siumut

Jess Svane med 161 personlige stemmer

Jens Danielsen med 154 personlige stemmer

Nikkulaat Jeremiassen med 140 personlige stemmer

Mala Høy Kuko med 138 personlige stemmer

Partii Naleraq

Emanuel Nûko med 71 personlige stemmer

Nunatta Qitornai

Aleqa Hammond med 171 personlige stemmer

Atassut: