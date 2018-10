Se Nuuk Center-udvidelse i detaljer

KHR Architecture A/S

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. oktober 2018 - 06:18

Bag det store byggeri står foreløbig Nuuk City Development A/S (Kommuneqarfik Sermersooqs byggeselskab, red.) og Agerskov & Motzfeldt, der vil referere til ansøgeren, Byggekonsortiet Narsarsuaq, der er under stiftelse.

Lejere har meldt sig

Det fremgår af høringsmaterialet, at der allerede er interesserede lejere til store dele af bygningen, og der forhandles ligeledes med investorer.

Fakta Der er tale om et projekt, hvor der skal være erhverv, detailhandel, restuarant/cafe og 66 boliger, som bliver en blanding af 20 ældreboliger og 46 almindelige boliger på mellem 1 og 4 værelser. Erhvervsdelen opererer med 1.895 kvadratmeter, der skal anvendes til kontor/erhverv, hvori er inkluderet restaurant/cafe, hvor der bliver adgang til udeservering på en sydvendt tagterrasse.

Forventningen er, at man om tre til fire måneder kan fremlægge den nødvendige dokumentation for, at byggekonsortiet økonomisk og teknisk kan realisere projektet.

Der er lagt op til, at der bliver flere konsortiedeltagere.

Totalentreprenør bliver MT Højgaard Grønland, som også stod bag byggeriet af det nuværende center.

Parkeringspladser

Det bliver fremhævet, at der er taget højde for de nødvendige parkeringspladser, ”idet der er parkeringspladser på terræn under udvidelsen af Nuuk Center, ligesom projektet indeholder indskudt dæk med parkeringspladser”

Den gennemgående trafik fra Kuussuaq til H.J. Rinksvej ophører imidlertid, fremgår det.

Færdig i maj 2021

Byggekonsortiet forventer at få de nødvendige tilladelser i hus i starten af det nye år og byggeriet skal stå færdig til maj 2021.

Såvel Ejerforeningen Nuuk Center som Nuuk Centerforening har erklæret, at de ikke vil komme med indsigelser over for byggeriet i høringsperioden.