Se Kim og Saras benzinforbrug

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 02. november 2018 - 07:48

Misbruget af Doris J. Jensens benzinkort har rejst en debat om, hvad et rimeligt benzinforbrug ligger på for brugen af tjenestebiler, hvor regningen betales af skatteyderne.

Den statsautoriserede revisor fra Deloitte, der undersøgte Doris J. Jensens forbrug kunne ikke komme med en konklusion, men konstaterede efter at have gennemgået Doris J. Jensens benzinbilag, at ”det realiserede forbrug indikerer dog et betydeligt antal kørte kilometer”.

Stor forskel

Det er lykkedes, at få indsigt i to andre toppolitikeres benzinforbrug via to aktindsigtsbegæringer til Selvstyrets administration. Formålet har været at få sat Doris’ forbrug i relation til nogle af hendes kolleger.

Totalbeløbet vedrørende Doris J. Jensens benzinforbrug er fratrukket 6.855,45 kr., som er det beløb, som var blevet brugt til optankning af båd.

Det viser sig, at der er en meget stor forskel på, om man er IA-politiker eller tegner landets største parti Siumut, når det gælder behovet for at brænde benzin af.

Sara Olsvigs benzinforbrug over den 16 måneder lange periode løb op i 2.271,35 kroner. Det forbrug står i kontrast til Kim Kielsens forbrug i samme periode på 18.477,04 kroner.

Kielsens forbrug svinger

Kim Kielsens forbrug er meget svingende fra den ene måned til den anden, men gennemsnitsforbruget lander på 1.154,82 kroner, som dog er mindre end Doris J. Jensens forbrug på 1.751,59, der forsvarede sit store forbrug med, at hun har fem børn, der blandt andet skulle køres i skole. Sara Olsvigs gennemsnitsforbrug lander på beskedne 141,96 kroner om måneden.

Kim Kielsen har i løbet af de 16 måneder hældt 3.426,10 liter i tanken, hvilket svarer til et månedligt gennemsnitsforbrug på 214,13 liter. Sara Olsvigs benzinbilag viser et gennemsnitligt indkøb på knap 27 liter om måneden.

Sara Olsvig, der mandag meddelte, at hun stopper i politik og trækker sig som formand for IA, har ikke brugt megen af sin tid som naalakkersuisoq bag et rat, fremgår det af oversigten.

Syv gange ud af de 16 måneder bliver der slet ikke sendt en månedsafregning fra Trolles Tank til departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, hvor Sara Olsvig sad som naalakkersuisoq.

Tæt på sin arbejdsplads

Kim Kielsen har ikke mange meter fra embedsboligen til formandens departement i administrationstårnet ved Nuuk Center. Alligevel fremgår det af bilagsoversigten, at benzinforbruget kan løbe op i mere end 1800 kroner på en enkelt måned (juli/17, red.).

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen lægger i et interview med Sermitsiaq.AG ikke skjul på, at han kører meget, men forklarer også benzforbruget med, at han har noget af en benzinslugende bil, der ikke kører mange kilometer på literen.

Læs interviewet her:

Kim om benzinforbrug: Jeg er arbejdsskadet

Tre forskellige bilmærker

Departementerne har oplyst følgende om de tre politikeres biler:

Kim Kielsen kører i en Toyota Landcruiser, 4,7 liter V8 benzinmotor, årgang 2006

Sara Olsvig var kørende i en Toyota RAV 4/2,0 Benzin/ TW/4WD, indkøbt tilbage i december 2015

Doris J. Jensens tjenestebil var en Mitzubishi Outlander

Tre biltyper der ifølge specifikationerne kører vidt forskelligt antal kilometer på literen.

Så meget bruger en taxa

Direktøren for Nuuk Taxi har tidligere oplyst til Sermitsiaq.AG, at en ihærdig taxachauffør med en 12 timers arbejdsdag og en seks dages arbejdsuge har et benzinforbrug, der svinger mellem 3.400 kroner og 3.700 kroner om måneden.

Revisionsudvalget ventes i løbet af november at komme med en udmelding i sagen om misbruget af Doris J. Jensens benzinkort.

Doris J. Jensen har ikke ønsket at stille op til interview for at uddybe sit benzinforbrug.

