Se her hvad du kan vinde i Kulturnatten

Selvom Kulturnatten først og fremmest handler om kunst, musik, indsigt og oplevelser, så er det samtidig én stor konkurrence.

Lokkemiddel

For alle deltagerne gælder det nemlig om at lokke borgerne forbi til en snak om deres forening, virksomhed eller institution. Og der tages mange sjove og spændende midler i brug, for at få gæsterne i hus. Et af dem er konkurrencen og ikke mindst de præmier, der følger med.

Så hvis man har et godt konkurrencegen, har man gode chancer på Kulturnatten.

For eksempel annoncerer Grønlands Statistik i programmet ikke mindre end tre konkurrencer i løbet af Kulturnatten. Det drejer sig om henholdsvis en quiz, den bedste børnetegning og en opgave af typen; find 5 fejl. I præmiepuljen ligger der i alt fem billetter til biografen i Katuaq.

Penge, kun til børn

Hos INI er der kolde kontanter på spil. Op til 250 kroner kan man vinde hos boligselskabet, hvis man altså er et barn og samtidig god til at tegne. Der er nemlig, understreger INI i programmet, tale om en tegnekonkurrence for de yngste.

Kommer man forbi Politiet i løbet af aftenen, kan man få udleveret en quiz ved indgangen. Der er præmier til vinderen, men hvad den består vil politiet ikke afsløre i programmet.

De politiske partier vil også gerne have deres besøgende til at quizze, og både hos Demokraterne og IA er der mulighed for at vinde en T-shirt.

Hos Nukissiorfiit lover man, at aftenen bliver elektrisk, og den er godt ladet op med konkurrencer. Blot ved at møde op, deltager man i en lodtrækning om ikke nærmere definerede præmier. Samtidig kan man deltage i et ræs med fjernstyrede biler, hvor man kan køre sig til en gevinst. Og sidst, men ikke mindst, kan man svare på quizspørgsmål om energiforsyningen og score hovedgevinsten, som er en madkurv til en værdi af 500 kroner.

Hvaler og kærlighed

Naturinstituttet fastholder traditionen og sætter igen i år en hvalplakat på højkant i deres quiz, andre omtaler blot at de afholder diverse konkurrencer, hvor der er præmier til vinderne. Det drejer som om fx Mittarfeqarfiit, Tele-Post og Air-Greenland.

Nuuk Kunstmuseum afslører heller ikke indholdet i deres præmiepulje, men til gengæld afslører de, at konkurrencen kommer til at handle om kærlighed.

Hos Center for Sundhedsuddannelser, Formandens Departement og Inatsisartut afvikles der ligeledes konkurrencer, hvor der er overraskelser på spil.

Royal Greenlands planer for Kulturnatten sprudler i år af lyst til leg og konkurrence. Her afvikles der blandt andet en konkurrence i rejepilning. Dygtige tegne har også en chance, og hvis man er god på paratviden, kan man gå efter et 13-tal i Tip en 13 ́er. Blandt præmierne udloves der ifølge programomtalen både en kasse rejer, en kasse krabber og diverse tørfisk.

For fornøjelsen

Hvis man lægger vejen forbi Anstalten kan man igen deltage i en quiz, men gevinsten adskiller sig her lidt fra de andre steder. Der er nemlig tale om præmier lavet af de indsatte.

Nogle konkurrencer deltager man dog i alene for fornøjelsens skyld og sådan bør det (også) være med konkurrencen Umiarsuit – rejsen gennem kulturnatten. Den er arrangeret af Nuuk Kunstmuseum, Arkivet på Ilimmarfik og Nationalmuseet i samarbejde. Der ér præmier på spil, men det er også et ambitiøst projekt med logbøger og opgaver undervejs, som kan give et godt bidrag til aftenens underholdning.

Se det fulde program i Nuuk Ugeavis, som du kan få adgang til via linket herunder: