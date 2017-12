Se hvem der bliver ramt af nye krav til flyvning

I et paragraf 37 svar fremgår det, at det især er i Uummannaq shuttle, som rammes af skærpede krav til flyvning i mørke, hvor 19 procent af helikoptertrafikken forventes at blive påvirket i indeværende måned.

Qaanaaq og Upernavik

I Qaanaaq-distriktet forventes det, at 6 procent af trafikken bliver påvirket her i december og i Upernavik-distriktet er det fem procent af trafikken.

Det skriver naalakkersuisoq for infrastruktur Erik Jensen i et svar til Jess Svane, der havde spurgt til, hvordan servicekontrakterne bliver påvirket af de nye krav om flyvning i mørke.

Erik Jensen understreger, at Naalakkersuisut som sådan ikke har indflydelse de nye regler, da det er et spørgsmål om passagerernes sikkerhed.

Til efterretning

- Naalakkersuisut har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at flysikkerheden for passagerer og besætning må stå i centrum og at man derfor har taget de tekniske krav og de tekniske løsninger til efterretning, skriver Erik Jensen og oplyser:

- Air Greenland har oplyst, at kravene har medført mindre ændringer for relativt få passagerer, hvor Uummannaq er hårdest ramt. December måned er den periode, hvor ændringer bliver mest mærkbare.

Fartplanen for januar bliver tilrettet, og Air Greenland har oplyst, at der kun forventes meget få ændringer i de første uger af 2018.

- Det kan oplyses, at antal planlagte flyvninger fastholdes, men spredes over flere dage, skriver Erik Jensen i sit svar.

Beklager

Erik Jensen beklager, at nogle passagerer mister sammedagsforbindelse i perioden op til jul. Men igen pointerer han, at det gælder om at sætte sikkerheden for de rejsende i første række.