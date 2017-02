Se hvem der bliver formand for Forfatningskommissionen

Landets største parti, Siumut, vil indstille Inatsisartuts formand, Lars-Emil Johansen, som partiets kandidat til at være medlem af Forfatningskommissionen.

Det erfarer avisen AG.

Ny grundlov

Dermed ligger det også i kortene, at Lars-Emil Johansen bliver formand for kommissionen, som i løbet af foråret vil indlede arbejdet med at udforme et udkast til en grundlov.

Ifølge dén orienteringsskrivelse, som Inatsisartuts partier har modtaget fra Naalakkersuisut, er det planen, at Forfatningskommissions-formanden udpeges af det ledende parti i Naalakkersuisut. Næstformanden indstilles af det næststørste: IA.

