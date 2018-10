Se fotos: Håb for lille truet sportsgren

Knud Fl. Larsen Mandag, 22. oktober 2018 - 14:25

Det er en ny forordning fra Naturstyrelsen, som fra sæsonstarten i år har gjort det forbudt at køre med vogn og eller slæde. Derfor er Team Iluliaq og andre slædehundeentusiaster nu nødsaget til at bruge en cykel eller et løbehjul, når de træner hundene.

Team Iluliaq

Team Iluliaq består af seks friske piger og deres træner. En manglede, da Sermitsiaq.AG overværede træningen. De træner, hvis ikke de er optaget af konkurrence eller udstilling hver weekend i vinterhalvåret fra 1. oktober til 1. april i Gludsted Plantage i Midtjylland.

25-årige sygeplejestuderende Andrea Jensen, som kommer fra Ilulissat, er med i teamet.

- Jeg deltager både i konkurrence og i udstillinger og stiller for eksempel op i denne vinter i en konkurrence i Tyskland, fortæller Andrea Jensen til Sermitsiaq.AG under træningen i Gludsted Plantage.

- Da jeg rejste fra Ilulissat, valgte jeg at tage en hund med. Jeg skulle bruge den til at holde mig fast i, hvor jeg kom fra, og det har jeg ikke fortrudt, siger Andrea Jensen med stolthed i stemmen og glæde i ansigtet, medens hun viser sin flotte hund Nukik frem. Nukik har vundet præmier på flere hundeudstillinger. Nukik er sammen med adskellige andre grønlandshunde stambogsført i Polarhundeklubben og er blandt andet Dansk Champion.

Træningen i Team Iluliaq er rimelig struktureret. De har en app, hvor blandt andet træningstider og hastigheder bliver tastet ind, så den enkelte hunds udvikling og træningstilstand kan følges.

Træningsflid belønnes

Selv om det i Team Iluliaq drejer sig og at have det rart med kaffe og boller, når de mødes, så er det også meget seriøst.

Pigerne i Team Iluliaq med deres træner. Fra venstre forrest Marlene Korshøj Nielsen og Annette Fasbinder og bagerst Sabine Thorup, Frida Lungskov, Johan Pedersen og Andrea Jensen Knud Flemming Larsen

Træner Johan Pedersen, cheftræneren, som teammedlemmer kalder Johan, er ikke i tvivl og siger blandt andet:

- Som i al andet vi foretager os, så gælder det også her: Jo mere vi træner med hundene, jo bedre og hurtigere bliver de.

- Vi arbejder også med, at alle i teamet kan håndtere alle hundene og at der er plads til alle forskellighederne. Der er nogle, der gerne vil køre konkurrence, andre ønsker bare at træne, og for andre igen er det udstillingerne, der er det vigtigste, slutter Johan Pedersen, som i samtalen ikke lægger skjul på, at det bliver en slags nødtræning, når man træner med cykler og eller løbehjul i stedet for med vogn eller slæde.

Det kan være lidt svært at forstå, at man gerne må spænde to hunde for en cykel eller et løbehjul, men ikke foran en vogn eller en slæde.

Håb forude

I både Færdselsstyrelsen og i Naturstyrelsen arbejdes der nu på at få reglerne ændret, så det igen bliver tilladt at køre med vogn og slæde nogle steder i de danske skove.

Trafikminister Ole Birk Olesen har i en pressemeddelelse til TV Øst udtalt:

- Det skal fortsat være muligt at køre med slædehunde i Danmark. Det er en sund og givende fritidsinteresse og sport.

Tidligere har Naturstyrelsen dog vurderet, at slædehundekørsel i visse skove har en karakter, som er til gene for skovens øvrige brugere.

- Det er ikke færdselsloven, som sætter grænser for slædehundekørsel på skovveje og stier, hvor der ikke er adgang for motoriserede køretøjer. Der bestemmer Naturstyrelsen helt selv udtaler trafikministeren.

Regler ændres

Pressechef i Trafik-, Bygge- og Boligministeriet Kim Voigt Østrøm bekræfter til Sermitsiaq.AG, at der bliver arbejdet med problematikken.

- Når ministeren udtaler sig som han gør, så kommer der til at ske noget siger Kim Voigt Østrøm.