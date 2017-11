Se fotos: Ny lufthavn vil ændre Nuuks udseende

At forlænge den 950 meter lange landingsbane til 2.200 meter og øge bredden fra 30 til 45 meter har sine omkostninger for øjet, hvis man bor eller kommer fra Nuuk-siden og har udsigt mod lufthavnen og Lille Malene.

Lang mur skærer gennem fjeldet

I dag er lufthavnen stort set skjult af fjeld, men sådan bliver det ikke længere, når den nye lufthavn efter planen står klar i 2022.

Noget, der ligner en meget stor og lang mur, vil skære sig igennem det smukke fjeldlandskab fra byen og op mod Lille Malene.

- Den visuelle påvirkning i driftsfasen knytter sig især til det forhold, at terrænet i området bliver ændret væsentligt, som særligt medvirker til, at overgangen mellem Nuuk og fjeldet bliver fjernet, og lufthavnen bliver en visuel grænse for overgangen mellem byen og det fjeldprægede landskab, står der i VVM-redegørelsen, som netop er sendt i høring frem til den 15. januar.

- I dag er lufthavnen delvist skjult fra Nuuk af fjeld, hvor den sydlige del af projektområdet er fri for landingsbane. Udvidelsen af landingsbanen i længden og bredden vil kræve både bortsprængning og opfyldning af arealet, som vil have en væsentlig påvirkning på landskabet, fremgår det af VVM-materialet.

Man har visualiseret lufthavnens påvirkning af landskabet via 12 forskellige punkter i byen. Lavet fotos fra udsigten netop nu og derefter en visualisering af, hvordan det vil komme til at se, når lufthavnen står færdig. Se de mange billeder nederst i artiklen.

Påvirker vandrestier

Redegørelsen gør endvidere opmærksom på, at de rekreative områder kan blive påvirket. En hundelufter-sti i den sydlige del af projektområdet vil ikke længere kunne bruges og adgang til vandrestier kan ændres.

- Adgangen til skiområdet vil dog ikke blive påvirket, fremgår det af VVM–redegørelsen, der vurderer en lang række miljøforhold i forbindelse med det store projekt.

1000 passagerer dagligt

'Det fremgår af materialet, at man i 2031 forventer, at der dagligt vil komme og afgå 1000 passagerer dagligt i højsæsonen.