Se fotos: Sådan fjerner man en lavine

Store snemængder, der i januar var fem gange over normalen, skabte tvivl om sikkerheden i området ved Sisorafiits skiliften i Nuuk.

Sikker færden

Mandag gik et hold i gang med at sprænge lavinerne væk, så man igen kunne færdes sikkert i området.

Politiet har for nogen dage siden advaret om, at man skal passe på lavinerne i øvrige dele af Grønland og opfordret alle, der bevæger sig ude i naturen, til at sikre sig med en gps-signalbipper og eventuelt sneskovl, hvis det skulle gå galt.

OBS: Se billeder fra sprængningen nederst i denne artikel