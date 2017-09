Se fotos: Design-show trak fuldt hus

Turisme er ikke kun hvalsafarier, isbjerge og natur. Det ville flere forretningsdrivende i Nuuk i hvert fald gerne overbevise turistbranchen om, nu da den var mødt så talrigt op i hovedstaden til den store turistmesse.

Shopping og design

- Der manglede et element af shopping og design, som mange turister af gode grunde oplever, når de er her i byen. Vort design er kulturelt forankret. Derfor var det også vigtigt at vise de professionelle turistoperatører, hvad vor hovedstad kan byde på, forklarer Stine Selmer Andersen, der er erhvervsrådgiver i Sermersooq Business Council hvorunder Colourful Nuuk hører.

Der var omkring 150 publikummer, og responsen var endog meget positiv, da showet, som blev vist på GUX, var et meget anderledes tilbud, end hvad en turistmesse normalt tilbyder.

- Vi har fået at vide fra mange, at det var et fedt indslag. Og de medvirkende virksomheder nød også at vise deres kreationer frem, fortæller Stine Selmer Andersen. Ud over tøj, blev smykker og interiørdesigns præsenteret for det talstærke publikum.

Inden for de forskellige genrer, der blev præsenteret, kan grønlænderne præsentere en kulturel egenart, som er med til at give turister nok en dimension i summen af de mange naturoplevelser.

Netværksmøder

Efter showet var der netværksmøder designerne og turistoperatørerne imellem, og her var der mulighed for at gøre nogle gode indkøb.

