Se forskellen: Det putter grønlænderne i indkøbskurven

Brugseni har en stor viden om grønlændernes og danskernes indkøbsvaner. De har et digert talmateriale, der afslører, hvad der hitter blandt forbrugerne i de to lande.

Markante forskelle

På visse punkter er der markante forskelle på, hvilke varer der bliver puttet i indkøbskurven.

Vidste du eksempelvis, at grønlænderne spiser is hele året rundt trods de høje frostgrader udendørs i vintersæsonen. Ja, grønlænderne spiser rigtig meget is i forhold til danskerne.

Marketingchef Benny Reffeldt Otte, Brugseni, forklarer over for Sermitsiaq.AG, at grønlænderne er meget loyale over for kendte varemærker (brands).

- Vi forsøger løbende at præsentere nyheder og forskellige alternativer. Men i mange tilfælde er det de kendte mærker, vi vender tilbage til, da det er dem folk vil have, oplyser Benny Reffeldt Otte.

Top 10 liste

Marketingchefen har lavet denne top 10 liste over de store forskelle på forbrugernes indkøbsvaner, de to lande imellem.