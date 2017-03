Se dronen, der skal bruges nær Nordpolen

Den avancerede drone har kostet fem millioner kroner, og er den første ud af tre droner, som i fremtiden skal hjælpe klimaforskerne på Villum Research Station ved Station Nord, oplyser Aarhus Universitet til Sermitsiaq.AG.

Dronen, der bliver overdraget Aarhus Universitet på mandag, er specialbygget, så den kan klare sig i de ekstreme kuldegrader. Den er i stand til at bære fem kilo tungt videnskabeligt udstyr.

Høj geografisk opløsning

Dronen vil blive brugt til at måle is- og sne-egenskaber omkring Station Nord med høj geografisk opløsning. I alt skal tre droner af denne art bygges og indgå i den tekniske infrastruktur på stationen.

Forskningsstationen ligger kun ca. 900 km. fra Nordpolen og giver en helt unik mulighed for at undersøge en af menneskehedens største udfordringer de næste år: klimaforandringerne.

Tilløbsstykke

Aarhus Universitet oplyser over for Sermitsiaq.AG, at Villum Research Station har været et internationalt tilløbsstykke siden indvielsen for to år siden, hvor der har været booket flere tusinde overnatninger på forskningsstationen, og hvor interessen endog er voldsomt stigende for de næste år. Forskere i arktiske forhold fra hele verden har benyttet sig af faciliteterne højt mod nord, der består af state-of-the-art laboratorier og udstyr.

- Det er en topmoderne og avanceret drone, der nu bliver en del af de forskningsfaciliteter, Aarhus Universitet råder over i Højarktis; dronen er klar til forskningsaktiviteter med en række instrumenter, der er udviklet til at modstå de ekstreme kuldegrader. Den første drone her bliver et værdifuldt redskab for en lang række videnskabelige projekter, og vil indgå i fremtidige videnskabelige studier af isen på og omkring Grønland, siger Henrik Skov, der er leder for forskningsstationen og professor ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet.

Fond har ydet afgørende hjælp

Villum Fonden har spillet en afgørende rolle for tilblivelsen af forskningsstationen og har i alt doneret 70,5 mio. kr. til etablering af bygninger, laboratorier og feltmateriale og avancerede topmoderne instrumenter, der bl.a. omfatter mobile laboratorier, droner, landbaserede fjernsensorer, snescootere m.m. i et ellers utilgængeligt landskab langt fra civilisationen, oplyser Aarhus Universitet.

Præsentation mandag

Dronen vil blive præsenteret for offentligheden i Danmark på mandag, hvor Aarhus Universitet vil give en flyveopvisning på HCA Airport ved Odense.