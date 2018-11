Se billeder: Her er vinderne af turisme-priser

Redaktionen Torsdag, 08. november 2018 - 11:20

I disse dage løber den nationale turismekonference Towards More Tourism af stablen i Nuuk. Den 7. november blev tre turismevirksomheder kåret til Greenland Tourism Awards 2018.

- Prisuddelingen skal fejre nationale og regionale turismevirksomheder som har udmærket sig i bæredygtighed, innovation, sikkerhed, kundeservice og produktkvalitet, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Turismebranchen har nomineret

Turismebranchen har selv nomineret kandidater til de tre forskellige priser: Innovation Award, Sustainability Award og The Greenland Tourism Award 2018. Vinderne er derefter udvalgt af et nomineringsudvalg fra Visit Greenland, Air Greenland og Greenland Business.

- Vi har med de tre awards ville anerkende de turismeoperatører i Grønland der gør et rigtigt godt stykke arbejde indenfor deres virke ud fra de tre kategorier innovation, bæredygtighed og sidst med den største anerkendelse i form af the Greenland Tourism Award. Der var rigtigt mange gode kandidater at vælge imellem for nomineringsudvalget, men de tre skilte sig særligt ud. Det har derfor været en særlig glæde at kunne hædre disse tre vindere, fortæller Julia Pars, direktør for Visit Greenland.

Vinderne

Innovation Award 2018

Prisen er målrettet en virksomhed, som har udmærket sig ved at tænke ud af boksen for, at skabe nye produkter og oplevelser.

Vinder: Kalaaliaraq ved Inunnguaq Hegelund

Begrundelse: ‘’Kalaaliaraq ved Inunnguaq Hegelund har vundet på grund af skabelsen af en restaurant baseret på det grønlandske køkken - både på en ny måde og samtidig med rødder i den grønlandske madtradition. Med sit store fokus på bæredygtig indkøb hos lokale virksomheder har, Gastropubben har sat gang i hjulene for de lokale samfund og høstet international anerkendelse for sin høje kvalitet og innovation.’’ lyder begrundelsen for

Sustainability Award 2018

Denne award gives til en virksomhed, der har arbejdet med turismen i Grønland under hensyn til de tre bæredygtighedsprincipper; miljømæssig, socialt og økonomisk.

Vinder: Greenland Outdoors ved Jens Pavia Brandt

Begrundelse: ‘’Greenland Outdoors har udmærket sig ved skabe en sund forretning med stort fokus på sikkerhed, en aktiv indsats i naturbeskyttelse og en trofasthed til den grønlandske måde at udnytte og være i naturen. Virksomheden giver sine gæster intime og dybe oplevelser i den grønlandske natur, som er designet bæredygtigt ved bl.a. at undgå motoriseret transport og tilbyde egenproduceret mad på turene.’’

The Greenland Tourism Award 2018

The Greenland Tourism Award 2018 er den ultimative turismepris og hædrer en turismevirksomhed, der har excelleret i flere af de ovenstående kategorier.

Vinder: Blue Ice Explorer ved Jacky Simoud

Begrundelse: ‘’Prisen er gået til Blue Ice Explorer for virksomhedens mangeårige og betydelige bidrag til udviklingen af turismen i Grønland og samtidig har udmærket sig med sin fremragende performance i adventure turisme, bæredygtighed, kvalitet, sikkerhed og service. Virksomheden har haft massiv indflydelse på opbygningen og tilgængeligheden af attraktioner som lystfiskeri, vandring, nordboruiner, bygder og gårdturisme i Sydgrønland - og specielt det tætte samarbejde med fåreholdere har været med til at udvikle destinationen markant.’’