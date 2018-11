Se billeder: Vinder af pitch i afslutningsshow af iværksætterugen

Redaktionen Søndag, 18. november 2018 - 11:20

Elever fra GUX fik i går muligheden for at møde etablerede iværksættere, og fik konkrete værktøjer til at produktudvikle, samt muligheden for at arbejde med egne idéer i en intens workshop. Det oplyser Fonden for Entreprenørskab i en pressemeddelelse.

Temaet for workshoppen er “Sundhed og Trivsel”, hvor eleverne skulle udvikle et produkt. Nogle af ideerne var:

Idrætsefterskole

App, der giver informationer om idræt i Kommuneqarfik Sermersooq

Aktiviteter i byen for at styrke samvær og sammenhold mellem familier

- Fokus på iværksætteri i Grønland bliver fortsat større, og events som dette er med til at motivere unge ildsjæle, der selv drømmer om at starte en forretning. Det er super spændende at kunne videregive noget af den erfaring jeg har, både med at pitche, men også med at fortælle om, hvorfor jeg har valgt et liv som iværksætter og brænder for at være med til at skabe noget nyt i verden, siger Martin Nordlund, der selv er iværksætter og som holdt oplæg om pitch under workshoppen og sad i dommerpanelet.

Vinderne

Vinderne af Innovations workshoppen blev Christian Christoffersen og Marcus Lynge Pedersen, der under deres 3 minutter lang pitch (oplæg om ideen) fremlagde deres ide om en idrætefterskole. De vandt en Bang og Olufsen Sounddock sponsoreret af Elgiganten, oplyser Fonden for Entreprenørskab i pressemeddelelsen.

Der er dog andre gode historier om workshoppen, det oplyser regionslederen for Fonden for Entreprenørskab, Julie Radermacher.

- Udover vinderne, så mødte vi en elev, der om morgenen ikke engang turde at sige sit navn foran sine klassekammerater, men som 8 timer senere stod og pitchede foran et helt publikum i Nuuk Center. Det er fantastisk at kunne gøre en forskel for unge og se dem på få timer vokse flere centimeter med ret ryg og med troen på, at deres drømme måske en dag kan blive til virkelighed, siger hun.

Afslutningsshowet blev holdt i Nuuk Center af Sermersooq Business Councill i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat, lyder det i pressemeddelelsen.