Se billeder: Vellykket familiedag i Fredericia

Walter Turnowsky Mandag, 11. juni 2018 - 08:18

Vejret var med arrangerørerne og således havde mere end 200 fundet vejen til Fredericia.

Efter flaghejsning kunne dagen for alvor gå i gang. De arbejdende værksteder blev flittigt besøgt og der blev fremstillet nøgleringe og andet af ben, brocher med små uloer og hjerter blev lavet i sælskind og perlearmbånd og halskæder blev produceret.

Sang og musik af koret fra Kilitaq, Skive sørgede for underholdning og højt humør.

Ud over hyggen var en væsentlig del af formålet med dagen, var at dansker kunne snue til den grønlandske kultur. Derfor var familiedagen lagt i Madsby Legepark, så der var gode muligheder for vække de besøgendes nysgerrighed.

- Mange danske familier kom forbi og kunne ikke lade være med at beundre stemningen. Den allerbedste brobygning mellem kulturer, skriver byrådsmedlem Morten Skovlund (S) fra Vejle.

Han var blevet bedt om at holde en kort tale over emner 'Når to kulturer mødes' inden flaget blev strøget igen efter en vellykket dag.