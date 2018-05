Se billeder: Stor opbakning til Royal Run i Nuuk

Walter Turnowsky Tirsdag, 22. maj 2018 - 07:27

Selvom kronprins Frederik i sagens natur ikke selv kunne nå at være med til Nuuk-udgaven af Royal Run, så havde byens borgere besluttet sig for at sende ham en stor hilsen til hans 50-års fødselsdag 26. maj.

Flere hundrede børn og voksne var mødt op for at løbe eller gå familieløbets 3,5 kilometer for at markere dagen.

Samlet set deltog omkring 70.000 mennesker i Royal Run i fem danske byer. Men tager man højde for befolkningstallet, så viste Nuuk så sandelig sit royale sindelag.

Borgmester Asii Chemnitz Narup satte løbet i gang, og Hinnarik og Musikskolen i Nuuk underholdt børn og voksne på parkeringspladsen foran rådhuset.

Mange valgte at skrive en fødselsdagshilsen til Kronprins Frederik, og en del børn lavede deres helt egne konge- og prinsessekroner.